X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় জনবান্ধব স্যানিটেশন নিশ্চিতে একজোট রাজনৈতিক নেতারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৭আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৭
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা শহরে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও জনবান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের ফেলোরা।
রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের পাশের গণশৌচাগার সংস্কার, মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘ঢাকা শহরে জনবান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতে বহুদলীয় উদ্যোগ’ শীর্ষক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের চার মাসব্যাপী ‘ইয়াং লিডারস ফেলোশিপ প্রোগ্রাম’-এর আওতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে গত ১৪ আগস্ট ২২৪ জন নাগরিকের স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

কর্মসূচির অগ্রগতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় যুবশক্তি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-সদস্য সচিব দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী জানান, স্মারকলিপি দেওয়ার সময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, বিদ্যমান গণ শৌচাগারগুলোর সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

আয়োজকরা বলেন, ড্রেনেজ, পয়োনিষ্কাশন ও শৌচাগার ব্যবস্থা নগর সভ্যতার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। এটি নাগরিক জীবনের মৌলিক চাহিদার অংশ হলেও রাজধানীতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়। এই বাস্তব সমস্যার সমাধানে তারা বহুদলীয় রাজনৈতিক সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তারা গণ শৌচাগারগুলোর সংস্কার, মেরামত ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নারীবান্ধব ও নিরাপদ ব্যবহারের উপযোগী করার দাবি জানান। পাশাপাশি নতুন গণশৌচাগার নির্মাণ, পয়োনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমসহ সব অংশীজনের সক্রিয় ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান আয়োজকরা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব ফেডারেশনের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. গোলাম মোস্তফা, জাতীয় যুবশক্তি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-সদস্য সচিব দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব ইনজামুল হক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মৌসুমী শেখ ও দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী, বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক রোকেয়া জাবেদ মায়া এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিকা আনজুম অর্ণি প্রমুখ।

/এএইচএস/এম/
বিষয়:
রাজধানীপরিবেশ দূষণপানিদূষণ
সম্পর্কিত
হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে স্ত্রীর লাশ: স্বামী গ্রেফতার
মিরপুরে আগুন: ঢামেকের মর্গে ১৬ মরদেহ
মিরপুরে আগুন: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media