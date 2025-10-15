মিরপুরের আগুন: নিহত ৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর

রাজধানীর মিরপুরে শাহ আলম কেমিক্যাল নামের রাসায়নিক গোডাউনের আগুনের ঘটনায় ১৬ মরদেহের মধ্যে ৬ জনের ময়নাতদন্ত শেষ হয়েছে। ডিএনএ’র মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হচ্ছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করে রুপনগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, সন্ধ্যায় ৬ জনে ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার হস্তান্তর করা হচ্ছে।
তারা হলেন, মাহিরা আক্তার (১৪), নার্গিস আক্তার (১৮), নুরে আলম (২৩), সানোয়ার হোসেন (২২), আব্দুল্লাহ আল-মামুন (৩৯) ও রবিউল ইসলাম রবিন (১৯)।
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) সূত্রে জানা গেছে, ফরেনসিক চিকিৎসকরা ঐ মরদেহ থেকে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন।
ল্যাব পরীক্ষক মাসুদ রাব্বি জানান, নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত হতে সব দাবিদারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করবে সিআইডি'র ফরেনসিক ল্যাব। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে নিহতের স্বজনদের মালিবাগ ল্যাবে যেতে বলা হয়েছে।
রুপনগর থানার উপ-পরিদর্শক মোখলেছুর বলেন, ৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হচ্ছে। অন্য ১০ জনের মরদেহ বৃহস্পতিবার পর্যায়ক্রমে ময়নাতদন্ত শেষে হস্তান্তর করা হবে।