বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
জাল কাগজপত্র নিয়ে সতর্ক করলো ঢাকার সুইডিশ দূতাবাস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৪
সুইডেন দূতাবাস, ঢাকা

সুইডেনে কাজের ভিসার ক্ষেত্রে জাল কাগজপত্র নিয়ে সতর্ক করেছে ঢাকা সুইডিশ দূতাবাস। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দূতাবাস জানায়, সুইডেনে কাজ করার কথা ভাবছেন? সতর্ক থাকুন!

ঢাকার সুইডিশ দূতাবাস এবং সুইডিশ মাইগ্রেশন এজেন্সি লক্ষ্য করেছে, সুইডেনে চাকরির জন্য নিয়োগকর্তার জাল কাগজপত্র বাড়ছে। আপনি যে তথ্য পেয়েছেন সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

দূতাবাস বলছে, মনে রাখবেন, কেবল মাইগ্রেশন এজেন্সি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আবাসিক অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, অন্য কেউ নয়। নিজেকে রক্ষা করুন এবং স্মার্ট থাকুন।

দূতাবাস
বায়ুদূষণে শিশু মৃত্যু, বাংলাদেশে নীরব মহামারি
সিলেট বোর্ডে পাসের হার কমেছে এক-তৃতীয়াংশ
ইংরেজিতে কম নম্বর পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা
সমর্থকদের আক্রমণাত্মক আচরণে নাঈম লিখলেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়’
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
