জাল কাগজপত্র নিয়ে সতর্ক করলো ঢাকার সুইডিশ দূতাবাস

সুইডেনে কাজের ভিসার ক্ষেত্রে জাল কাগজপত্র নিয়ে সতর্ক করেছে ঢাকা সুইডিশ দূতাবাস। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দূতাবাস জানায়, সুইডেনে কাজ করার কথা ভাবছেন? সতর্ক থাকুন!
ঢাকার সুইডিশ দূতাবাস এবং সুইডিশ মাইগ্রেশন এজেন্সি লক্ষ্য করেছে, সুইডেনে চাকরির জন্য নিয়োগকর্তার জাল কাগজপত্র বাড়ছে। আপনি যে তথ্য পেয়েছেন সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
দূতাবাস বলছে, মনে রাখবেন, কেবল মাইগ্রেশন এজেন্সি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আবাসিক অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, অন্য কেউ নয়। নিজেকে রক্ষা করুন এবং স্মার্ট থাকুন।