মার্কিন বিশেষ দূতের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করলেন লুতফে সিদ্দিকী

প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত এবং ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসে এই বৈঠক হয়। লুতফে সিদ্দিকী উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য এবং বৈঠকে অনুষ্ঠিত ফলপ্রসূ ও বিস্তৃত আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সম্প্রতি ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা, শ্রম বাজারের উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। এছাড়াও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, ভুল তথ্যের ঝুঁকি এবং যোগাযোগের উন্মুক্ত ও প্রত্যক্ষ চ্যানেল বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়েও তারা আলোচনা করেছেন।
বিশেষ দূত লুৎফি সিদ্দিকী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত গোরের সদয় বক্তব্যের প্রশংসা করেন এবং দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব গভীর করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রদূত গোরকে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানান।