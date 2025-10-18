X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
পূর্বাচলে ডিএমপির ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ও ট্রাফিক ডিভিশনের পুলিশ ব্যারাক উদ্বোধন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৭আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৭
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ডিভিশন ও ট্রাফিক ডিভিশনের জন্য নির্মিত পুলিশ ব্যারাকের উদ্বোধন করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১টায় পূর্বাচলে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এ ব্যারাকের উদ্বোধন করেন তিনি।  

বহুতল এ ভবনে ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ডিভিশন ও ট্রাফিক ডিভিশনের প্রায় ৭০০ জন পুলিশ সদস্যের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিএমপির ফোর্সের আবাসনসংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতা কিছুটা লাঘব হবে বলে জানানো হয়।

উদ্বোধনের পর ডিএমপি কমিশনার নতুন ব্যারাকটি পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। 

এ সময় তিনি বলেন, ‘এই ব্যারাকে ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ও ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ সদস্যরা মানসম্মতভাবে থাকতে পারবেন। এতে তাদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পাবে, যা জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি জনগণের সেবায় নিয়োজিত পুলিশ অফিসার ও ফোর্সের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) মো. সরওয়ার (অতিরিক্ত আইজি), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিললুর রহমানসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:
ডিএমপিট্রাফিক পুলিশডিএমপি কমিশনার
