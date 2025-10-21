কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানার মামলায় কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল মুনাফের (৩৫) পুনরায় ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন জানান, ৩ দিনের রিমান্ড শেষে গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক এএসএম সাইদুজ্জামান পুনরায় তার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত ১৮ অক্টোবর মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওইদিন তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। রিমান্ড শেষে আজ পুনরায় আদালতে হাজির করা হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টার দিকে ৩০ থেকে ৪০ জন রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানাধীন শিশু মেলার পাশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল করে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে গেলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে পুলিশের কয়েকজন সদস্য আহত হন। এ ঘটনায় ওই দিনই রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানায় মামলা হয়।