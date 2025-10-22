ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশ ‘মূল অংশীদার’: ইইউ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে এই অঞ্চলে সম্পৃক্ততা গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগর এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি ‘মূল অংশীদার’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
বুধবার (২২ অক্টোবর) ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মিশনের এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত একটি নীতিগত বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে—ইইউ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক উভয়ই ক্রমবর্ধমান জটিল নিরাপত্তা গতিশীলতার মুখোমুখি হচ্ছে।
এতে বলা হয়, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রচারের জন্য ইইউ এই অঞ্চলে তার কৌশলগত দৃষ্টি, উপস্থিতি এবং দৃশ্যমানতা জোরদার করা অব্যাহত রাখবে।
কাউন্সিল উল্লেখ করেছে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ইইউর ভৌগোলিক উপস্থিতি—তার বাইরের অঞ্চল এবং বিদেশি অঞ্চলগুলোর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে নিজস্ব ভূমিকা তুলে ধরে।
এটি ইইউ এবং এর সদস্য দেশগুলোর সমন্বিত রাজনৈতিক উপস্থিতির গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছে।
তিনটি সফল ইইউ ও ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রী পর্যায়ের ফোরামের ওপর ভিত্তি করে কাউন্সিল বলেছে—এটি আগামী ২০-২১ নভেম্বর ব্রাসেলসে চতুর্থ ফোরাম আয়োজন করার প্রত্যাশায় রয়েছে, যা কৌশলগত সংলাপ এবং সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।
ঢাকায় ইইউ দূতাবাস ইইউ ফরেন অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের ২৭টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত সর্বশেষ নীতি নথি প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে সবুজ এবং ডিজিটাল রূপান্তর, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাসহ ইন্দো-প্যাসিফিকের সঙ্গে অংশীদারত্বের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে।
২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতার জন্য ইইউ কৌশল সাতটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রজুড়ে জড়িত থাকার কাঠামো প্রকাশ করে। বিশেষ করে তিনটি মূল ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে— নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, পরিবেশবান্ধব ও ডিজিটাল রূপান্তরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার করা।
পরিষদ আফগানিস্তান ও মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির জন্য তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতে, ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রী পর্যায়ের ফোরাম অঞ্চল থেকে অঞ্চলে সহযোগিতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক নিরাপত্তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং সামনের বছরগুলোতে আরও উচ্চাভিলাষী অংশীদারত্বের ভিত্তি স্থাপনের জন্য এটি একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম হয়ে থাকবে।