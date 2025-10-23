ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের অবরোধ, সড়কে যান চলাচল বন্ধ

নিরাপদ সড়কের দাবিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এই সড়কে যানবাহন চলাচল। আশেপাশের সড়কেও দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট।
বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নিয়ে যানচলাচল বন্ধ করে দেন।
জানা গেছে, দুইদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় ট্রাকচাপায় সিফাত নামের এক যুবক নিহত হন। এ ঘটনায় আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা।
এ সময় শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন, দাবিগুলো হলো-
সিফাত হত্যার বিচার করতে হবে এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী ট্যাগ দেওয়ায় প্রশাসনকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।
ফুটপাত থেকে সকল অবৈধ দোকান, অস্থায়ী স্থাপনা, অননুমোদিত বাজার ও ভবঘুরে স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করতে হবে।
নো পার্কিং জোন কঠোরভাবে ঘোষণা করতে হবে।
দুর্ঘটনা এবং যানজট এড়াতে রেল-ক্রসিং থেকে গির্জা পর্যন্ত এই রোডে অটোরিকশা, ট্রাকসহ ভারী যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে তিনটি স্পিডব্রেকার, সড়কে পর্যাপ্ত ল্যাম্পপোস্ট, লেন ডিভাইডার এবং ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপন করতে হবে।
ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি।’
সিফাত নামে এক যুবকের নিহতের বিষয়ে ডিসি বলেন, ‘ট্রাকচাপায় ফার্মগেট এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সিফাত নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আমরা আসামিদের গ্রেফতারে কাজ করছি।’
এর আগে গতকাল মঙ্গলবারও একই দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।