X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের অবরোধ, সড়কে যান চলাচল বন্ধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৮আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৫
ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের অবরোধ (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

নিরাপদ সড়কের দাবিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এই সড়কে যানবাহন চলাচল। আশেপাশের সড়কেও দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট।

বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নিয়ে যানচলাচল বন্ধ করে দেন।

জানা গেছে, দুইদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় ট্রাকচাপায় সিফাত নামের এক যুবক নিহত হন। এ ঘটনায় আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা।

সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

এ সময় শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন, দাবিগুলো হলো-

সিফাত হত্যার বিচার করতে হবে এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী ট্যাগ দেওয়ায় প্রশাসনকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

ফুটপাত থেকে সকল অবৈধ দোকান, অস্থায়ী স্থাপনা, অননুমোদিত বাজার ও ভবঘুরে স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করতে হবে।

নো পার্কিং জোন কঠোরভাবে ঘোষণা করতে হবে।

দুর্ঘটনা এবং যানজট এড়াতে রেল-ক্রসিং থেকে গির্জা পর্যন্ত এই রোডে অটোরিকশা, ট্রাকসহ ভারী যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।

সড়ক অবরোধের কারণে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে তিনটি স্পিডব্রেকার, সড়কে পর্যাপ্ত ল্যাম্পপোস্ট, লেন ডিভাইডার এবং ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপন করতে হবে।

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি।’

সিফাত নামে এক যুবকের নিহতের বিষয়ে ডিসি বলেন, ‘ট্রাকচাপায় ফার্মগেট এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সিফাত নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আমরা আসামিদের গ্রেফতারে কাজ করছি।’

এর আগে গতকাল মঙ্গলবারও একই দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

 

/আইএ/এম/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাঅবরোধযানজটশিক্ষার্থী
সম্পর্কিত
থাইল্যান্ডে ইন্টার্ন করতে গিয়ে আহত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু
মগবাজারে নিজ বাসা থেকে কলেজশিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে জিগাতলায় দুই কলেজশিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত
সর্বশেষ খবর
সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে আর কত বছর লাগবে?
হাইকোর্টের চরম অসন্তোষসাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে আর কত বছর লাগবে?
হারমারের ৬ উইকেট, সিরিজে সমতা ফেরালো দক্ষিণ আফ্রিকা
হারমারের ৬ উইকেট, সিরিজে সমতা ফেরালো দক্ষিণ আফ্রিকা
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের তিন সহযোগী ১০ দিনের রিমান্ডে
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের তিন সহযোগী ১০ দিনের রিমান্ডে
ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত একজনের মৃত্যু
ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত একজনের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media