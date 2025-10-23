X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
যুবলীগ নেতা সম্রাটকে রবিবারের মধ্যে আদালতে হাজিরের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬
ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট (ফাইল ছবি)

১৯৫ কোটি টাকা পাচারের মামলায় জামিনে থাকা সাবেক যুবলীগের নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে আগামী রবিবারের মধ্যে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট  মো. সাইফুজ্জামান এ আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘এদিন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। সম্রাটের পক্ষে তার আইনজীবী আফরোজা শাহনাজ পারভীন (হীরা) ২০৫ ধারায় হাজিরা দেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আমরা হাজিরা বাতিল চাই। এসময় বিচারক আসামিপক্ষের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, সম্রাট কোথায় আছে? জবাবে আইনজীবী জানান, তিনি কোথায় আছে জানা নেই। এরপর বিচারক বলেন, আগামি রবিবারের মধ্যে আসামির এ বিষয়ে শুনানি হবে।’

এ বিষয়ে আফরোজা শাহনাজ পারভীন (হীরা) বলেন, ‘অভিযোগ গঠনের আগ পর্যন্ত সম্রাটের পক্ষে আইনজীবী হাজিরা দিতে পারবেন এমন আদেশ ছিল। এ আদেশ বাতিলের সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় এসে এ আদেশ কীভাবে হয় বোধগম্য নয়।'

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রমনা থানায় মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ১৯৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের এসআই রাশেদুর রহমান।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, ইসমাইল চৌধুরী রাজধানীর মতিঝিল, ফকিরাপুল, পল্টন, কাকরাইল এলাকায় অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ উপার্জন করেন। তিনি আনুমানিক ১৯৫ কোটি টাকা এনামুল হক আরমানের সহায়তায় সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় পাচার করেছেন। আসামিদের বিদেশ যাওয়ার তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায়, সম্রাট ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ৩৫ বার, মালয়েশিয়ায় তিনবার, দুবাই দুইবার এবং একবার হংকং ভ্রমণ করেছেন। একই সময়ে আরমান ২৩ বার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করন।

বিষয়:
মামলাযুবলীগঅর্থপাচার
