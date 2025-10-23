নির্মাণাধীন ভবন থেকে যুবকের বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর সায়দাবাদ এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচ তলা থেকে এক যুবকের বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাসেল সরকার এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বুধবার দিবাগত রাতে ৯৯৯ এ খবর পেয়ে সায়েদাবাদ এলাকার একটি নির্মাণাধীন পরিত্যক্ত ভবনের নিচ তলা থেকে বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পচন ধরেছে। গেঞ্জির কাপড় দ্বারা গলায় ও দুপা বাঁধা ছিল। তার পরনে ছিল গোলাপি রঙের গেঞ্জি ও কালো জিন্স প্যান্ট।
এসআই রাসেল সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারীরা ওই যুবককে শ্বাসরোধে হত্যা করে বস্তাবন্দি অবস্থায় ওই স্থানে ফেলে রেখে যায়। আইনি প্রকৃয়া শেষে মরদেহটি বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।