শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:২৩আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:২৩
তাদের বিক্ষোভের কারণে ফার্মগেট ও শাহবাগ সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে

রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির কার্যালয়ের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডার প্রত্যাশীরা। অবিলম্বে এ পদে নিয়োগ (বিশেষ) (সংশোধন) বিধিমালা- ২০২৫ অনুমোদন এবং অধিযাচিত শূন্য পদগুলোতে দ্রুততম সময়ে সুপারিশ করার দাবিতে বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার পর থেকেই তারা সেখানে জড়ো হন। এ সময় নিজেদের দাবির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। তাদের বিক্ষোভের কারণে ফার্মগেট ও শাহবাগ সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। রাত সাড়ে ১১টার পরও তারা সেখানে অবস্থান নিয়েছেন। 

আন্দোলনকারীদের কয়েকজন জানান, বিসিএস নন-ক্যাডার পদে নিয়োগে বিশেষ বিধিমালা-২০২৫ অনুমোদন বিলম্বিত এবং পদপ্রত্যাশী প্রার্থীদের সুপারিশ বঞ্চিত করার প্রতিবাদে তারা মাঠে নেমেছেন।

এর আগে এ দিন সকালে আগারগাঁওয়ে পিএসসি কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে পুলিশ তাদের জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়। এ সময় তাদের মারধর করা হয় বলে  অভিযোগ করেন ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডার প্রত্যাশীরা।

আন্দোলনকারী কয়েকজন বলেন, ‘এনসিপি একটি তারুণ্যনির্ভর দল। তাই আমরা মনে করি আমাদের আন্দোলনে তারা সহযোগিতা করবে।’

অবশ্য এ ব্যাপারে একাধিকবার চেষ্টা করেও এনসিপির দায়িত্বশীল পর্যায়ের কারও সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:
রাজধানীবিসিএস পরীক্ষাবিক্ষোভজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
স্বতন্ত্র বাগছাস এখন এনসিপির ‘জাতীয় ছাত্রশক্তি’
