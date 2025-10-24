X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৭আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৯
সালমান শাহ (ফাইল ছবি)

সালমান শাহ হত্যার ঘটনা স্বীকার করে রাজসাক্ষী হতে চেয়ে অন্যতম আসামি রিজভী আহমেদ ওরফে ফরহাদ ১৯৯৭ সালের ২৪ জুলাই আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। স্বীকারোক্তিতে তিনি জানান, সালমান শাহকে খুনের জন্য সামিরার মা ডনকে ১২ লাখ টাকা দেওয়ার কথা বলেন। হত্যার আগে ৬ লাখ ও পরে ৬ লাখ। তিনি হত্যার আগে ৬ লাখ টাকা দেন।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) আদালত সূত্রে এ জবানবন্দির তথ্য জানা গেছে। 

সালমান শাহ হত্যার মামলা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ সালমান শাহর ভাই বিল্টুকে অপহরণের পরিকল্পনা করে ডন ও ডেভিড। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ১৯৯৭ সালের ১৯ জুলাই গ্রেফতার হন রিজভী আহমেদ। পরে সালমান শাহ হত্যার ঘটনায় ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন তিনি।  

জবানবন্দিতে বলেন, ৯০ দশকের প্রথম দিকে রিজভী মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন এবং ছবি দেখার জন্য এফডিসিতে যেতেন। একসময় অভিনেতা ডনের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। পরে ডেভিড, ফারুকের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। ডন সালমান শাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সালমানের স্ত্রী সামিরার সঙ্গে ডনের গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং দৈহিক সম্পর্কও ছিল। সামিরার মায়ের সঙ্গে চিত্র প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের গোপন ও দৈহিক সম্পর্ক ছিল। সালমান ডনকে এড়িয়ে চলতেন। 

১৯৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে গুলিস্তানের বারে সালমান শাহ হত্যার প্রস্তুতি নিয়ে রিজভী এফডিসিতে যান। ডনকে না পেয়ে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। পরে ডনকে পান। রাত ৮টায় ডন, ডেভিড, ফারুক, জাভেদ ও রিজভী গুলিস্তানের কাছে একটা বারে যান। সেখানে টেলিফোনে আরও দুই জন ছাত্তার ও সাজুকে আসতে বলেন। তারা কিছুক্ষণ পরে আসেন। ফারুক ২ লাখ টাকা বের করে বলেন, সামিরার মা টাকা দিয়েছেন। সালমানকে শেষ করার জন্য মোট ১২ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কাজের আগে ৬ লাখ ও কাজের পরে ৬ লাখ। কিন্তু ২ লাখ টাকা পেয়ে ডনের সঙ্গে ফারুকের বাগবিতণ্ডা হয়। ফারুক ২০-২৫ মিনিট পরে আরও ৪ লাখ টাকা নিয়ে আসেন। গুলিস্তানের বারে ডন প্লাস্টিকের দড়ি দুই টুকরো করেন। এক টুকরা নিজের মাজায় বেঁধে কালো জ্যাকেট গায়ে দেয়। বাকি অর্ধেক রশি ফারুকের কাছে দেন। টাকা, সিরিঞ্জ, রিভলভার ইত্যাদি তারা গুছিয়ে নেন। সামিরার মা ও আজিজ মোহাম্মদ ভাই দুজনে মিলেই সালমানকে শেষ করার জন্য ডন ও ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 

ফজরের আজানের আগে সালমান শাহ খুন হন! ওই দিন গুলিস্তানের বার থেকে তারা এফডিসিতে যান। সেখানে শুটিং শেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত আড়াইটার সময় বের হন। রিজভী ডনকে জিজ্ঞেস করেন, আমি চলে যাবো? ডন তাদের সঙ্গে যেতে বলেন। পরে গাড়ি ড্রাইভ করে ডন ইস্কাটনের সালমানের বাসার সামনে গাড়ি থামান। ডন-ডেভিড ও ফারুক
পূর্ব পরিচিত হওয়ায় দারোয়ান কিছু বলে নাই। সালমানের বাসায় লিফটে ওঠার আগেই রুবী নামে একজন মেয়ের দরজায় নক করেন ডন। রুবী নাইটি পড়া অবস্থায় দরজা খোলেন ও বলে, ‘তোমরা এসছো।’ ডন রুবীকে বলেন, ‘আজিজ ভাই কোথায়’? বাথরুম থেকে আজিজ ভাই বের হয়ে আসেন এবং সবাই একত্রে (রুবি ছাড়া) লিফটে উঠেন। আজিজ ভাই চার তলায় নেমে যান এবং অন্যরা ১১ তলায় নেমে সালমানের বাসায় যান। সালমানের দরজা আগে থেকেই চাপানো ছিল। দরজা খুলেই দেখা যায়, সালমান বেডরুমে শুয়ে আছেন, সামিরা সেখানে নাই। ডন, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক সালমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। 

ফারুক তার পকেট থেকে ক্লোলোফরমের শিশি বের করে সামিরাকে দেন। সামিরা সেটা দিয়ে সালমানের নাকের ওপর চেপে ধরেন। ডন সালমানের বুকের ওপর বসেন। ফারুককে বলেন, আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে ডাক। ফারুক বাইরে গিয়ে আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে নিয়ে আসেন। সামিরার মা ড্রেসিংরুম থেকে বের হয়ে আসেন। তখন ধস্তাধস্তি হচ্ছিল। সালমানের খুব শক্তি ছিল, ইনজেকশন দেওয়া যাচ্ছিল না। তখন সবাই মিলে সালমানকে ড্রেসিং রুমে নিয়ে পা বাঁধেন। আজিজ ভাই ডনকে ইনজেকশন দিতে বলেন। সিরিঞ্জটাতে কোনও ওষুধ বা কিছু ছিল না। সামিরা পুশ করেন, তার মা সাহায্য করে। পরে সালমান নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ইনজেকশন পুশ করার আগে আজিজ মোহাম্মদ ভাই সালমান শাহের ঘাড়ের ওপর ফ্যান ছুঁড়ে মারেন। ড্রেসিং রুমে একটা মই ছিল। আজিজ মোহাম্মদ ভাই রিজভীকে মই আনতে বলেন। মই আনার পর ডনের কোমরের দড়ি নিয়ে আজিজ মোহাম্মদ ভাই নিজেই মই দিয়ে উঠে দড়িটিকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে বাঁধেন। রিজভী, সামিরা, তার মা সাহায্য করেন। পরে সালমানের পায়ে বাঁধা রশি খুলে বুকের ওপর উঠে গলায় চাপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, নিশ্বাস নেই। রশিটা কিছুটা ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে দেখানো যায়, লাশটাকে ঝুলানো থেকে খোলা হয়েছে। এর আগে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘরে ঢুকেই কাজের মেয়ে ও একটা ছেলেকে আলাদা আলাদাভাবে ড্রয়িং রুমে ও বাথরুমে আটকে রাখা হয়। পরে সালমান সুইসাইড করেছে এটা দেখানোর জন্য তেল মালিশ করা হয়। কাপড় ভিজিয়ে শরীরে রাখা হয়। সামিরার মা চট্টগ্রাম চলে যাবে এমন পরিকল্পনাও হয়। 

পরে পেছনের গেট দিয়ে সবাই বেরিয়ে যান। গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়েন। গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে নামার পর ফজরের আজান হয়। পরে রিজভী ফরিদপুর চলে যান। 

সালমান শাহর ভাইকে অপহরণ করতে গিয়ে গ্রেফতার রিজভী পরের বছর ৪ জুলাই ডন ও ডেভিড রিজভীদের ফরিদপুরের বাড়িতে যান। পরে ফরিদপুরের একটা আবাসিক হোটেল সুগন্ধায় বসে আলাপ করেন। ডন বলেন, ‘মামলাটা আবার নাড়া দিয়ে উঠেছে। যেহেতু আমাদের সঙ্গে ছিলে এখন আমাদের সাহায্য করতে হবে।’ পরিকল্পনা হয়, রিজভী প্রয়াত চিত্র পরিচালক আলমগীর কবিরের ছেলে লেনিন সেজে সালমানের বাবা-মার বাসায় যাবেন এবং সালমানের ছোট ভাই বিল্টুকে অপহরণ করবেন। সালমানের হত্যা মামলা প্রত্যাহার করতে তার বাবা মাকে চাপ সৃষ্টি করবেন। আলমগীর কবির রিজভীর মামা। আলমগীরের মৃত্যুর আগে আগে লেনিন সালমানদের বাসায় বেশ কিছু দিন ছিলেন। রিজভী জানতেন, লেনিন কলকাতা থাকে। মূলত লেনিন তখন লন্ডনে থাকতেন। 

১৯৯৭ সালের ১৯ জুলাই সালমানের বাবা-মার বাসায় যান রিজভী। তাদের পরিকল্পনা ছিল, বিকাল ৫টায় ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বিশ্বরোডের রেল ক্রসিংয়ের কাছে বিল্টুকে নিয়ে যাবেন এবং বাসায় ফিরবেন। ডন, ফারুক, জাভেদ সবাই তাদের ফলো করবেন। বাসা চিনে আসবেন। রাত দেড়টা থেকে ২টার মধ্যে রিজভী দরজা খুলে দিলে বিল্টুকে অপহরণ করে সবাই চলে যাবেন। মিরপুর ১১-এর এক বস্তিতে ১৮ থেকে ১৯ বছরের বিল্টুকে রাখার কথা ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে রওনা দেন রিজভী। পরের দিন ঢাকায় পৌঁছে বিন্টুদের বাসায় যান। লেনিন বলে পরিচয় দিয়ে বাসায় গেলে সালমান শাহর বাবা-মা রিজভীকে সন্দেহ করে পুলিশে দেন। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। 

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতসালমান শাহ
