শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
কদমতলীতে ছুরিকাঘাতে আহত পোশাককর্মীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৩আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর কদমতলীতে ছুরিকাঘাতে আহত পোশাককর্মী রিতা আক্তার জান্নাতের (১৮) মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে তিনি মারা যান। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।

জান্নাত পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কলতা গ্রামের মৃত ছোবাহান খার মেয়ে। বর্তমানে জুরাইন আলম মার্কেট এলাকায় থাকতেন।

জান্নাতের দুলাভাই জাহিদ মৃধা বলেন, গত ১৯ অক্টোবর সকাল পৌনে ৮টার দিকে অফিসে যাওয়ার পথে কদমতলী থানার জুরাইনে এক যুবক জান্নাতের পথরোধ করে। রিতার গলায় ও পেটে ছুরিকাঘাত করে সে। পরে শাহিন নামে এক পথচারীসহ কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ তার মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, জান্নাতের আগের স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আবার শুনেছি স্টিল মিলের শ্রমিক মো. বাপ্পির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। যে যুবক ছুরিকাঘাত করে সেও জান্নাতকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। রাজি না হওয়াতে ছুরিকাঘাত করে সে।

তিনি বলেন, ছুরিকাঘাতকারীকে আমরা চিনি না, নামও জানি না। ওই ঘটনায় স্থানীয়রা তাকে গণধোলাই দিয়ে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।

