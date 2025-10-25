ডামি রাইফেল প্রদর্শন করে মিছিলে আতঙ্ক সৃষ্টি, একজন গ্রেফতার

রাজধানীর উত্তরায় মিছিলে অংশ নিয়ে ডামি (খেলনা) রাইফেল প্রদর্শনের অভিযোগে মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী (৪৯) নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তুরাগ থানা-পুলিশ।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে তুরাগ থানার খালপাড় পুলিশ বক্সের পাশে পাকা রাস্তায় কয়েকজন ব্যক্তি মিছিলে ডামি রাইফেল প্রদর্শন করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তারা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়দের ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মিছিলে অস্ত্র প্রদর্শনকারী মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে শনাক্ত করে পুলিশ।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, একই দিন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানার ১২ নম্বর সেক্টরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তুরাগ থানা-পুলিশ একটি ডামি রাইফেলসহ মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছে পুলিশ।