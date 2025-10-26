আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন গ্রামীণ ফোনের সিইও ইয়াসির আজমান

প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে করা মামলায় গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমানসহ তিনজন আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রৌনক জাহান তাকির আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে তারা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত পাঁচ হাজার টাকার মুচলেকায় জামিন মঞ্জুর করেন।
জামিন পাওয়া অন্য দুজন হলেন- গ্রামীণ ফোনের,ট্রাস্টি বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফজলুল হক, চিফ হিউম্যান রিসোর্স অফিসার (চিফ সিএইচআরও) সাইয়িদা হোসেন।
আসামি পক্ষের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
