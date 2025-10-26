মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড স্থাপনের কাজ শুরু

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে এক পথচারীর মৃত্যুর আড়াই ঘণ্টার কিছু সময় পর নতুন করে বিয়ারিং প্যাড বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিকাল ৩টার দিকে মেরামতের কাজ শুরু হয়।
এ সময় জাপান ও বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের ঘটনাস্থলে ক্রেনের সাহায্যে কাজ করতে দেখা যায়।
এদিকে দুর্ঘটনাস্থলে এখনও উৎসুক জনতার ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।
উল্লেখ্য, রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে এক পথচারী নিহত হন। রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টা ২০ মিনিটের দিকে ফার্মগেট মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে এ দুর্ঘটনা ঘটে।