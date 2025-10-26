বিমানবন্দর রেলস্টেশনে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার

রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার (২৬ অক্টোবর) বেলা সোয়া ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও বিমানবন্দর রেলওয়ে পুলিশের সহায়তায় এ অভিযান চালায়।
সেনাবাহিনী জানায়, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের আশঙ্কায় অভিযানটি চালানো হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রেনের তিনটি নির্দিষ্ট বগি তল্লাশি করে একটি বগি থেকে আটটি বিদেশি পিস্তল, ১৪টি ম্যাগাজিন, ২৬ রাউন্ড গুলি, ২ দশমিক ৩৮৭ কেজি গান পাউডার এবং ২ দশমিক ২২৮ কেজি প্লাস্টিক বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার করা অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য কমলাপুর রেলওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সেনাবাহিনী।