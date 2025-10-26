শাহজালালের কার্গোতে আগুন, ঢাকায় তুরস্কের বিশেষজ্ঞ দল

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে ঢাকায় এসেছে তুরস্কের আট সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে দলটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করেছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তুরস্কের প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন ফার্স্ট ডিগ্রি চিফ সুপারিন্টেনডেন্ট ওইকুন ইলগুন। এ সময় বাংলাদেশে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেনও উপস্থিত ছিলেন।
মন্ত্রণালয় বলছে, বৈঠকে কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষজ্ঞ দল তদন্তে সব ধরনের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেওয়া আশ্বাস দেয়। এ সময় শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘এই সহযোগিতা দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে এবং তদন্ত কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান, অতিরিক্ত সচিব হুমায়রা সুলতানা।
গত ১৮ অক্টোবর শাহজালাল বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সে লাগা আগুন ওই দিন রাত ৯টায় নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিমান চলাচল শুরু হয়। তবে পুরোপুরি নেভাতে লেগে যায় ২৭ ঘণ্টা। ওই অগ্নিকাণ্ডে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ইএবি।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে বলেছিলেন, ‘বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও অব্যবস্থাপনা ছিল কি-না, সেটি খতিয়ে দেখতে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও তুরস্কের বিশেষজ্ঞরা আসবেন। তারা তদন্ত করে এর কারণ ও দায় নির্ধারণে সহায়তা করবেন।’