X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের শুভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪৯আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪৯
পুরস্কার নিচ্ছেন আতিক হাসান শুভ

ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পেয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার আতিক হাসান শুভ। আলোচিত সংবাদ ক্যাটাগরিতে ‘একটা মুরগি কেনার মুরোদ নাই, শার্ট-প্যান্ট পরে ভাব দেখাইতে আইছে’ শিরোনামের প্রতিবেদনের জন্য এ পুরস্কার পান তিনি।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর গুলশান লেকশোর হাইটস হোটেলে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম (ডিএমএফ) আয়োজনে দ্বিতীয় আসরে দেশের সেরা অনলাইন ও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক, নির্মাতা ও উদ্যোক্তাদের এই বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ২৬ জন সাংবাদিক এই পুরস্কার পেয়েছেন। জুরি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ২৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার মানোন্নয়ন, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মিডিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে কাজ করছে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম। প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার বিকাশ ও নৈতিক ডিজিটাল রিপোর্টিং সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এই অ্যাওয়ার্ড ভূমিকা রাখবে।

গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক ড. রাশিদ আহমেদ হোসাইনিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ডা. তৃণা ইসলাম ও ফয়সাল তিতুমীর।

যে প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো

/এসএনএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
সাংবাদিকপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পর্কিত
সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বইমেলা যাতে সুন্দর হয়: প্রেস সচিব
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
সর্বশেষ খবর
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির হানা, পাকিস্তানের ওপরেই থাকলো বাংলাদেশ
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির হানা, পাকিস্তানের ওপরেই থাকলো বাংলাদেশ
অবশেষে বার্সাকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ
অবশেষে বার্সাকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ
‘অবহেলাজনিত’ মৃত্যু বলে কেউ স্বীকারই করে না
‘অবহেলাজনিত’ মৃত্যু বলে কেউ স্বীকারই করে না
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media