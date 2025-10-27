ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের শুভ

ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পেয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার আতিক হাসান শুভ। আলোচিত সংবাদ ক্যাটাগরিতে ‘একটা মুরগি কেনার মুরোদ নাই, শার্ট-প্যান্ট পরে ভাব দেখাইতে আইছে’ শিরোনামের প্রতিবেদনের জন্য এ পুরস্কার পান তিনি।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর গুলশান লেকশোর হাইটস হোটেলে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম (ডিএমএফ) আয়োজনে দ্বিতীয় আসরে দেশের সেরা অনলাইন ও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক, নির্মাতা ও উদ্যোক্তাদের এই বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।
বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ২৬ জন সাংবাদিক এই পুরস্কার পেয়েছেন। জুরি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ২৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার মানোন্নয়ন, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মিডিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে কাজ করছে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম। প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার বিকাশ ও নৈতিক ডিজিটাল রিপোর্টিং সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এই অ্যাওয়ার্ড ভূমিকা রাখবে।
গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক ড. রাশিদ আহমেদ হোসাইনিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ডা. তৃণা ইসলাম ও ফয়সাল তিতুমীর।