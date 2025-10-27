এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী সড়কে উল্টে গেছে কাভার্ড ভ্যান, দীর্ঘ যানজট

রাজধানীর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী সড়কে সৈনিক ক্লাবের কাছে একটি কাভার্ড ভ্যান উল্টে গেছে। এতে সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালে ওই সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। বিমানবন্দর, উত্তরাসহ ওই সড়ক দিয়ে যাওয়া যাত্রীরা পড়েছেন ভোগান্তিতে।
ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের এয়ারপোর্ট জোনের সহকারী কমিশনার হাসিবুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে করে এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী রাস্তায় যানচলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এই জন্য জ্যামের সৃষ্টি হয়েছে।
কাভার্ড ভ্যান উল্টে কোনও হতাহত হয়েছে কিনা জানাতে না পারলেও হাসিবুর রহমান বলেন, কাভার্ড ভ্যানটি রাস্তা থেকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যানজট কমে আসবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।
এদিকে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশগামী যাত্রীরা ভোগান্তীতে পড়েছেন। বিদেশগামী যাত্রীরা ঠিকমত ফ্লাইট ধরতে পারবেন কিনা এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।