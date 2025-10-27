X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী সড়কে উল্টে গেছে কাভার্ড ভ্যান, দীর্ঘ যানজট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৭আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৪
বিমানবন্দরগামী সড়কে যানজট

রাজধানীর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী সড়কে সৈনিক ক্লাবের কাছে একটি কাভার্ড ভ্যান উল্টে গেছে। এতে সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালে ওই সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। বিমানবন্দর, উত্তরাসহ ওই সড়ক দিয়ে যাওয়া যাত্রীরা পড়েছেন ভোগান্তিতে।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের এয়ারপোর্ট জোনের সহকারী কমিশনার হাসিবুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে করে এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী রাস্তায় যানচলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এই জন্য জ্যামের সৃষ্টি হয়েছে। 

এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী সড়কে উল্টে গেছে কাভার্ড ভ্যান

কাভার্ড ভ্যান উল্টে কোনও হতাহত হয়েছে কিনা জানাতে না পারলেও হাসিবুর রহমান বলেন, কাভার্ড ভ্যানটি রাস্তা থেকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যানজট কমে আসবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

এদিকে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশগামী যাত্রীরা ভোগান্তীতে পড়েছেন। বিদেশগামী যাত্রীরা ঠিকমত ফ্লাইট ধরতে পারবেন কিনা এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
যানজট
সম্পর্কিত
মেট্রোরেল দুর্ঘটনার জেরে রাজধানীতে যানজট-ভোগান্তি
সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দৌরাত্ম্য শেষ হবে কবে?
ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
সর্বশেষ খবর
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কে উত্তাপ বাড়ছে, বৈঠকে অচলাবস্থা
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কে উত্তাপ বাড়ছে, বৈঠকে অচলাবস্থা
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শুরু বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শুরু বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ
চটজলদি করে ফেলুন ফ্রাইড রাইস সেট মেন্যু
চটজলদি করে ফেলুন ফ্রাইড রাইস সেট মেন্যু
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media