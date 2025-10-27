X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৬আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৬
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গ, ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনের ৪ নম্বর প্লাটফর্মের শেষ মাথায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া রাজশাহীগামী কমিউটর ট্রেনের ধাক্কায় এক বৃদ্ধা নারীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকালে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহতের নাম পরিচয় এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তার বয়স আনুমানিক (৬০) বছর ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। এসআই আরও জানান, নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

 

বিষয়:
মৃত্যুকমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
