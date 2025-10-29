গাজীপুরের কালিগঞ্জ পৌর-মেয়রসহ আ.লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কালিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র এম রবিন হোসেন (৫৪), চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সদস্য ইসাহাক সিকদার (৬৩), ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ইসতিয়াক মিলন (২৩), ঢাকা মহানগরীর শ্যামপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইব্রাহিম আহমেদ রিপন (৪৮) ও জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রায়হান রহমতুল্লাহ ওরফে রিমু (৫০) ।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৯ অক্টোবর) ভোর ৪টার দিকে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে এম রবিন হোসেনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর ) রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ এর দিকে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের একটি টিম শান্তিনগর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ইসাহাক সিকদারকে গ্রেফতার করে। অপরদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে তেজগাঁও নাবিস্কো এলাকা থেকে ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম মো. ইসতিয়াক মিলনকে গ্রেফতার করে।
ডিবি সাইবার বিভাগের একটি টিম রাত আনুমানিক ১১টার দিকে গুলশান এলাকা থেকে ইব্রাহিম আহমেদ রিপনকে গ্রেফতার করে। রাত আনুমানিক পৌণে ১২ টার দিকে ডিবি সাইবার বিভাগের আরেকটি টিম নিকুঞ্জ-২ এলাকা থেকে রায়হান রহমতুল্লাহ ওরফে রিমুকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।