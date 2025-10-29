ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের ওপর জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

আহত এক শিক্ষককে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা
ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ
শিক্ষকদের ওপর জলকামান নিক্ষেপ করে পুলিশ
সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছে পুলিশ
ব্যারিকেড দিয়ে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করা ইবতেদায়ি শিক্ষকদের আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ
পুলিশের জলকামান, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপে আহত এক শিক্ষক
রাস্তায় শুয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা
আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের লাঠিপেটার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন দুই শিক্ষক
জলকামান নিক্ষেপ করার পরে আহত হয়ে পড়েন এক শিক্ষক, তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা