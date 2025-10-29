X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পরিবেশ উপদেষ্টার নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮
সভায় সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান দেশের অন্যতম বড় সামাজিক সমস্যা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ শব্দ দূষণ মোকাবিলায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নেওয়া প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয়, সে জন্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব নির্দেশনা দেন।

সভায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানো জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। শব্দদূষণ রোধে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়, এটি সবার যৌথ দায়িত্ব। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত মানদণ্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা না করলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সভায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন) মো. খায়রুল হাসান; বন অধিদফতরের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমির হোসাইন চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
শব্দদূষণসৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
সম্পর্কিত
নারীর অদম্য সাহসেই গড়ে উঠবে জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ: পরিবেশ উপদেষ্টা
জলবায়ু অর্থায়নে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা জরুরি: পরিবেশ উপদেষ্টা 
ইউল্যাবের অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত‘জাতির বিবেক গড়ার সেক্টরগুলো দুর্বৃত্তদের হাতে’
সর্বশেষ খবর
সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৪৩২
সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৪৩২
শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিলে কেউ যেন খুনের কনটেক্সট না ভুলে যান: প্রেস সচিব
শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিলে কেউ যেন খুনের কনটেক্সট না ভুলে যান: প্রেস সচিব
‘পুরনো সাক্ষাৎকারগুলো দেখে নিজেই লজ্জা পাই’
‘পুরনো সাক্ষাৎকারগুলো দেখে নিজেই লজ্জা পাই’
নারীর অদম্য সাহসেই গড়ে উঠবে জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ: পরিবেশ উপদেষ্টা
নারীর অদম্য সাহসেই গড়ে উঠবে জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ: পরিবেশ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media