X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কর্মঘণ্টা কমানোর প্রস্তাব নারীদের ঘরবন্দি করার কূটকৌশল: নারীপক্ষ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২০
নারীপক্ষ

নারীদের কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৫ ঘণ্টা করার প্রস্তাবকে নারীদের ঘরবন্দি করার ‘কূটকৌশল’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে নারী অধিকার সংগঠন নারীপক্ষ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকানদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— যা মূলত ভোটের বাজারে সস্তা বিজ্ঞাপন এবং নারীর কর্মজীবনকে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা।

নারীপক্ষের আন্দোলন-সম্পাদক সাফিয়া আজীম এক বিবৃতিতে বলেন, “আমাদের দেশে এখনও পরিবারের বেশিরভাগ কাজই নারীদের করতে হয়। এরপরও বিপুল সংখ্যক নারী বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কর্মঘণ্টা কমানোর এই বক্তব্য নারীদের অযোগ্য প্রমাণ করে ঘরে ফেরানোর অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘‘গৃহকর্মে পুরুষের সমান অংশগ্রহণের দাবি না তুলে নারীকে দিয়ে ৮ ঘণ্টার কাজ ৫ ঘণ্টায় সেরে ফেলার বক্তব্য বৈষম্যমূলক ও নারীবিদ্বেষী। নারীপক্ষ এ ধরনের কৌশল পরিহারের আহ্বান জানিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীর মেধা, দক্ষতা ও শ্রমকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জারাচ্ছে।’’

সংগঠনটি জানিয়েছে, ‘‘যেকোনও পেশায় কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া নারীর সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার হরণ বা সীমিত করার যেকোনও প্রচেষ্টা নারীপক্ষ মেনে নেবে না। অতীতে জামায়াতের নারীদের প্রতি সহিংসতা ও ঘৃণ্য আচরণ স্মরণ করিয়ে নারীপক্ষ সবাইকে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যেকোনও ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছে।’’

/এএইচএস/এপিএইচ/
বিষয়:
নারী
সম্পর্কিত
নারীর স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব: পরিবেশ উপদেষ্টা
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
নারী ফুটবল ও হকি দল পেলো ৭১ লাখ টাকা পুরস্কার
সর্বশেষ খবর
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media