কর্মঘণ্টা কমানোর প্রস্তাব নারীদের ঘরবন্দি করার কূটকৌশল: নারীপক্ষ

নারীদের কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৫ ঘণ্টা করার প্রস্তাবকে নারীদের ঘরবন্দি করার ‘কূটকৌশল’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে নারী অধিকার সংগঠন নারীপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকানদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— যা মূলত ভোটের বাজারে সস্তা বিজ্ঞাপন এবং নারীর কর্মজীবনকে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা।
নারীপক্ষের আন্দোলন-সম্পাদক সাফিয়া আজীম এক বিবৃতিতে বলেন, “আমাদের দেশে এখনও পরিবারের বেশিরভাগ কাজই নারীদের করতে হয়। এরপরও বিপুল সংখ্যক নারী বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কর্মঘণ্টা কমানোর এই বক্তব্য নারীদের অযোগ্য প্রমাণ করে ঘরে ফেরানোর অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়।”
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘‘গৃহকর্মে পুরুষের সমান অংশগ্রহণের দাবি না তুলে নারীকে দিয়ে ৮ ঘণ্টার কাজ ৫ ঘণ্টায় সেরে ফেলার বক্তব্য বৈষম্যমূলক ও নারীবিদ্বেষী। নারীপক্ষ এ ধরনের কৌশল পরিহারের আহ্বান জানিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীর মেধা, দক্ষতা ও শ্রমকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জারাচ্ছে।’’
সংগঠনটি জানিয়েছে, ‘‘যেকোনও পেশায় কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া নারীর সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার হরণ বা সীমিত করার যেকোনও প্রচেষ্টা নারীপক্ষ মেনে নেবে না। অতীতে জামায়াতের নারীদের প্রতি সহিংসতা ও ঘৃণ্য আচরণ স্মরণ করিয়ে নারীপক্ষ সবাইকে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যেকোনও ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছে।’’