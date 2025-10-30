X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ আনসার মহাপরিচালকের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৮আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৮
বক্তব্য দিচ্ছেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, ‘দেশের বিশালসংখ্যক তরুণদের আর্থসামাজিক দুরবস্থা দূর করে সম্মিলিত সমৃদ্ধিতে রূপান্তর করা আনসার বাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। তাই ঐক্য, শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনসেবার সম্মিলিত প্রয়াসে আনসার-ভিডিপি দেশের জনগণের নিকটতম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করছে।’

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) খুলনা রেঞ্জের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও রূপসা উপজেলার আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ (চতুর্থ ধাপ) কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ সময় তিনি খুলনা আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রশিক্ষণরত সদস্যদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

মেজর জেনারেল মাহমুদ বলেন, ‘প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ ও সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন এবং উন্নয়নের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।’

ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাকে বাহিনীর মূল শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘নিজেকে সমাজ পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের চর্চা অপরিহার্য।’

আনসার বাহিনীর ‘সঞ্জীবন প্রকল্প’ বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, ‘জীবিকা নির্ভর এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যরা যেমন সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করছেন, তেমনি নিজেদের পরিবারের আর্থিক ভিত্তিও আরও শক্তিশালী করছেন।’

প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে মহাপরিচালক সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। তিনি আশা করেন, তৃণমূল আনসার-ভিডিপি সদস্যরা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের সামাজিক ও নিরাপত্তা কাঠামোকে শক্তিশালী করবেন।

