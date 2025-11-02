ঢাকায় আলজেরিয়ার মুক্তি বিপ্লবের ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশের আলজেরিয়া দূতাবাস ১৯৫৪ সালের ১ নভেম্বর গৌরবময় মুক্তি বিপ্লবের শুরুর ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর লা মেরিডিয়ান ঢাকায় এই উপলক্ষে একটি গাম্ভীর্য এবং মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবীর খান। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মকর্তা, সিনিয়র ইসলামিক স্কলার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা, চেম্বার অব কমার্সের সদস্য, শিক্ষাবিদ, থিংক ট্যাংক বিশেষজ্ঞ, শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
আলজেরিয়া ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি টিম জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এরপর আলজেরিয়ার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ কারি সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ কারি মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী এবং সুরা আল-ফাতিহা তেলাওয়াত করেন আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত ড. আবদেলুয়াহাব সাইদানীর কন্যা সারাহ ইনেস সাইদানী।
এরপর গুলশান জামে মসজিদের খতিব আনোয়ারুল হক শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করেন।
ঢাকায় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত ড. আবদেলুয়াহাব সাইদানি ১৯৫৪ সালের ১ নভেম্বরের বিপ্লবকে ‘স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের একটি কালজয়ী বাতিঘর’ হিসেবে উল্লেখ করেন যা মানবজাতির বিবেককে আলোকিত করে চলেছে। ১৫ লাখ শহীদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন যে, তাদের আত্মত্যাগ আলজেরিয়ার নৈতিক শক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে এবং বিশ্বব্যাপী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই বছরের থিম, ‘প্রজন্মের জন্য বার্তা’, সর্বত্র তরুণদের একতা, সাহস এবং নিঃস্বার্থতার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার আহ্বান হিসাবে দাঁড়িয়েছে যা আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকে রূপ দিয়েছে। ড. সাইদানি শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সংহতির প্রতি আলজেরিয়ার প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়ে বলেন, বিপ্লবের উত্তরাধিকার আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে একটি পথপ্রদর্শক নীতি হিসাবে রয়ে গেছে।
আলজেরিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আলজেরিয়াই প্রথম আরব দেশ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মুক্তির জন্য অভিন্ন সংগ্রামের উপর গড়ে ওঠা বন্ধনের প্রদর্শন করে। তিনি বলেন, ‘আত্মত্যাগ ও সাহস থেকে জন্ম নেওয়া আমাদের দুই জাতি স্বাধীনতার সেই অটুট চেতনায় ঐক্যবদ্ধ।’
রাষ্ট্রদূত প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খানকে জাতীয় গৌরবের প্রতীক একটি ঐতিহ্যবাহী বোর্নুস উপহার দেন।
ফওজুল কবির খান তার বক্তব্যে আলজেরিয়ার বিপ্লবের বীরত্বপূর্ণ চেতনার প্রশংসা করে বলেন, ‘আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ক ও বিজয়ী মুক্তি আন্দোলন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম ঐক্য, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেমের একটি শক্তিশালী উদাহরণ হয়ে রয়ে গেছে, যা বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাসেও মূর্ত হয়ে আছে।’
প্রধান অতিথি বাণিজ্য, জ্বালানি, সামুদ্রিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সহযোগিতা সম্প্রসারণের গুরুত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে স্বাধীনতা, মর্যাদা ও স্থিতিস্থাপকতার অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর আলোকপাত করেন।
আলজেরিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গভীর করার জন্য বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশগুলো বন্ধুত্বে আবদ্ধ, অভিন্ন ত্যাগে শক্তিশালী এবং ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত।’
এ ধরনের অর্থবহ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আলজেরিয়ান দূতাবাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি দুই দেশের মধ্যে ‘স্থায়ী বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিফলন’ বলে প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতের কন্যা ইলিনা সাইদানি তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কর্ণফুলী শিপবিল্ডার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এম এ রশিদ, আলজেরিয়ার শহীদদের প্রতি উৎসর্গ করা কবিতা পরিবেশন করেন হাফিজ মাওলানা আরিফ বিন কামাল।
অনুষ্ঠানে ‘আলজেরিয়ান বিপ্লব এবং নতুন আলজেরিয়া’ শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়, যা আলজেরিয়ার ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং জাতীয় পুনর্নবীকরণের একটি স্পষ্ট চিত্র সরবরাহ করে। অনুষ্ঠানের আনন্দ ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আনুশা রউফ এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মিউজিকাল টিমের সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।