X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রেস সচিব উন্মাদের মতো কথা বলেন: বিটিএমএ সভাপতি

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৪৭আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:১১
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম (বাঁয়ে) এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল/কোলাজ

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের বক্তব্য ও আচরণকে ‘উন্মাদের মতো’ আখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল।

রবিবার (২ নভেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে তৈরি পোশাক খাতের চলমান সংকট ও উত্তরণ নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ)।

শওকত আজিজ রাসেল বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের একটি ফেসবুক পেজ আছে। সেখানে তিনি এমন সব মন্তব্য করেন, যা দেখে মনে হয় তিনি উন্মাদের মতো কথা বলেন। এমন দায়িত্বে সঠিক ব্যক্তি না থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত আসবে কীভাবে?’

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় না পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একটি মিটিংও পাননি। তাহলে দায়িত্ব নিলেন কেন?’

বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনা করে বিটিএমএ সভাপতি আরও বলেন, ‘দেশে ফ্যাক্টরি বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক চাকরি হারাচ্ছেন, উদ্যোক্তারা দিশেহারা। অথচ সরকারের দায়িত্বশীলরা বাস্তবতা দেখছেন না। যেখানে এয়ারপোর্টে আগুন লাগে, সেখানে বিদেশি ক্রেতারা অর্ডার দেবে নাকি? এর অদৃশ্য ক্ষতি অনেক বেশি।’

তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন, ‘আমরা চাই শান্তিপূর্ণ সমাধান—নির্বাচন দিয়ে আমাদের মুক্তি দিন।’

সভায় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

/জিএম/এমএইচআর/
বিষয়:
প্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পর্কিত
ঐক্য আমাদের ধরে রাখতেই হবে: প্রধান উপদেষ্টা 
নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে হবে, কোনও শক্তি নেই এটাকে পেছানোর: শফিকুল আলম
‘রায়েরবাজার কবরে বেওয়ারিশ লাশ শনাক্তে কাজ করবেন বিদেশি বিশেষজ্ঞ’
সর্বশেষ খবর
বিএনপিপন্থি অ্যাডহক কমিটি বিনাভোটে ক্ষমতায় থাকতে চায়: খুলনা বারের আইনজীবীরা
বিএনপিপন্থি অ্যাডহক কমিটি বিনাভোটে ক্ষমতায় থাকতে চায়: খুলনা বারের আইনজীবীরা
নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচন: ভোটের আগে জরিপে এগিয়ে মামদানি
নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচন: ভোটের আগে জরিপে এগিয়ে মামদানি
ডাকসু'র অভিযোগ: বিএনপি রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারের বিরোধিতা করছে
ডাকসু'র অভিযোগ: বিএনপি রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারের বিরোধিতা করছে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media