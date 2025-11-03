এনসিপির নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা

বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশের অভিযোগে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে ঢাকার একটি আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।
মামলাটি করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহবায়ক কমিটির সদস্য কাজী মুকিতুজ্জামান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী মেহেদী হাসান জুয়েল।
এ সময় আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে ডিবিকে (ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ) তদন্ত করে আগামী ৩০ নভেম্বর প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।