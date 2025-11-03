X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপির নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:২৮আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:২৮
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী (ফাইল ছবি)

বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশের অভিযোগে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে ঢাকার একটি আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

মামলাটি করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহবায়ক কমিটির সদস্য কাজী মুকিতুজ্জামান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী মেহেদী হাসান জুয়েল।

এ সময় আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে ডিবিকে (ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ) তদন্ত করে আগামী ৩০ নভেম্বর প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

/এসএনএস/এমএইচআর/
বিষয়:
বিএনপিআদালতমামলানাসির উদ্দিন পাটোয়ারী
সম্পর্কিত
ক্যাসিনোকাণ্ডের সেই সেলিম ৩ দিনের রিমান্ডে
ফেসবুকে বিকৃত ছবি, চারজনের বিরুদ্ধে ঢাবি শিক্ষক মোনামীর মামলা
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
সর্বশেষ খবর
ইন্টারনেটের দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে: আইএসপিএবি
ইন্টারনেটের দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে: আইএসপিএবি
ডিএসসিসির প্রশাসক হলেন মাহমুদুল হাসান
ডিএসসিসির প্রশাসক হলেন মাহমুদুল হাসান
জোটগত ভোটের ক্ষেত্রে দলীয় প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ রাখার দাবি
জোটগত ভোটের ক্ষেত্রে দলীয় প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ রাখার দাবি
অনেকের জীবন বাঁচিয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক ‘নির্ভীক’ কর্মী
যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরি হামলাঅনেকের জীবন বাঁচিয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক ‘নির্ভীক’ কর্মী
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media