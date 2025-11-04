X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩৩আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩৩
ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী (ফাইল ছবি)

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব থেকে পদোন্নতি দিয়ে তাকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন তিনি৷

এর আগে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির এমডিএস, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

/জেইউ/এম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
কুষ্টিয়ায় মনোনয়ন না পেয়ে বিএনপি নেতার অনুসারীদের সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
কুষ্টিয়ায় মনোনয়ন না পেয়ে বিএনপি নেতার অনুসারীদের সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
চাঁদপুরে পছন্দের প্রার্থী মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ-অ‌গ্নিসং‌যোগ
চাঁদপুরে পছন্দের প্রার্থী মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ-অ‌গ্নিসং‌যোগ
কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয়ে বিমানবন্দরে প্রতারণা, আটক ১
কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয়ে বিমানবন্দরে প্রতারণা, আটক ১
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media