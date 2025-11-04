X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহজাহানপুরে ভাড়া বাসা থেকে গার্মেন্টসকর্মীর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯
সুরভী আক্তার মাহফুজা এবং আশিক মোল্লা

রাজধানীর শাহজাহানপুরে ভাড়া বাসা থেকে সুরভী আক্তার মাহফুজা (২১) নামে এক গার্মেন্টসকর্মীর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে তার স্বামী আশিক মোল্লা পলাতক।

মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) ভোররাতে মালিবাগের বকশিবাগ এলাকার ওই বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহজাহানপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন তালুকদার জানান, প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী গত রবিবার দিবাগত রাত থেকে সোমবার দুপুর দেড়টার মধ্যে সুরভীকে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বামী আশিক মোল্লা তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে রুমে রেখে পালিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহতের ভাই মো. হৃদয় খান জানান, মঙ্গলবার রাত ১০টায় পুলিশ তাদের ঘটনাটি জানায়। তিনি বলেন, ‘ছয় বছর আগে সম্পর্কে জড়িয়ে তারা বিয়ে করেন। মেহেদী হাসান (৪) নামে তাদের একটি ছেলে সন্তান আছে। তবে বিয়ের পর থেকে আমার বোনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুব একটা ছিল না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার আগে শিশু মেহেদীকে তার দাদি বাড়িতে রেখে আসা হয়। পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারি, ১ অক্টোবর তারা এই বাসায় ভাড়া উঠেছিলেন। প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধ পেয়ে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করে।’

নিহত সুরভী শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নুরুল হক খান ও রুবিনা বেগমের মেয়ে। তার স্বামী আশিক মোল্লা একই উপজেলার পালেকচর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

পুলিশ বলছে, পলাতক স্বামীকে আটকের চেষ্টা চলছে।

/এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
মৃত্যুহত্যাকাণ্ডঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
শাহজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, চালক আটক
ঢামেকে অশালীন মন্তব্যের অভিযোগ নারী চিকিৎসকের , সহযোগী অধ্যাপককে সাময়িক অব্যাহতি
তেজগাঁওয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
ঢাবির নারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাইবার ব্যুলিং, অভিযোগপত্র দিলো ছাত্র মৈত্রী
ঢাবির নারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাইবার ব্যুলিং, অভিযোগপত্র দিলো ছাত্র মৈত্রী
দুই বাসের সংঘর্ষে প্রাণ গেলো ৩ জনের
দুই বাসের সংঘর্ষে প্রাণ গেলো ৩ জনের
চট্টগ্রামের ৬ আসনে বিএনপির নতুন মুখ
চট্টগ্রামের ৬ আসনে বিএনপির নতুন মুখ
আরপিও চূড়ান্তের আগে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল: সাইফুল হক
আরপিও চূড়ান্তের আগে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল: সাইফুল হক
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media