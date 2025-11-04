রাজনীতি আয়ের উৎস নাকি মানুষের সেবা

আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনীতিকে মনে করা হয় একটি আয়ের উৎস। আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কেউ ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। তবে রাজনীতি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং নাগরিক সেবা। ভালো রাজনীতি বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন বলছে—রাজনৈতিক সহিংসতা চার বছরের মধ্যে এখন সর্বোচ্চ। রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে বসে সংস্কারের কথা বলছে, একসঙ্গে খাবার খাচ্ছে, এক ঘরে পাশাপাশি বসে কথা বলছে, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে না। সুতরাং, এটি কীভাবে হয় যে রাস্তায় রাজনৈতিক সহিংসতা চার বছরের উচ্চতায় ছিল। ভালো এবং খারাপ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার আমরা রাজনৈতিক সহনশীলতার ক্ষেত্রে কী ধরনের নিয়মের কথা বলছি—সে সম্পর্কে আমাদের খুব সতর্ক হওয়া দরকার।
ঢাকার নরওয়ে দূতাবাসের সহায়তায় ডেইলি ঢাকা ট্রিবিউন আয়োজিত ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সু-রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্বেষণ’ শীর্ষক সেমিনারে আলোচকরা এসব কথা বলেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সেমিনারটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা ট্রিবিউনের সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ। সেমিনারের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হিকন আরাল্ড গুলব্রান্ডসেন। তিনি বলেন, ‘‘নরওয়েতে নির্বাচনে প্রতিযোগী প্রার্থীর প্রচারণার সময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। কারণ রাজনীতি ব্যক্তিগত নয়, এটি নাগরিকসেবা। বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি সবসময় বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাগুলো আরও বাড়িয়ে দেবে।’’
হিকন আরাল্ড গুলব্রান্ডসেন বলেন, ‘‘বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাপক সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে। সরকার কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে, যারা বেশ কিছু সংস্কার সুপারিশ করেছে। কিছু সংস্কার কাজ ইতোমধ্যে করা হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার আরও সংস্কার কাজ করবে। এসব সংস্কারের বাইরে আরেকটি বিষয়ে সংস্কারের কথা ভেবে দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি ছাড়া বিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রবণতা, সাংঘর্ষিক রাজনীতি, রাজনৈতিক নিপীড়ন, দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে।’’
সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জাহেদ উর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ব্যারিস্টার শিশির মনির, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মির্জা এম হাসান, ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালেটিকসের (দায়রা) গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাইমা ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসিফ এম শাহান, নাগরিক কোয়ালিশনের সদস্য ফাহিম মাশরুর।
ড. আসিফ এম শাহান বলেন, ‘‘রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি ক্ষমতার বিবেচনা, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিষয়ে বেশি হয়, তবে বিজয়ী দলের অর্থ এবং অন্যান্য সবকিছু গ্রহণ করে। যদি আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করি—তবে রাজনৈতিক নেতারা সিস্টেমকে সেভাবে উপলব্ধি করে এবং তারপরে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে আমরা যদি আরও ভালো মানুষ পেতে পারি, তবে পুরো জিনিসটি পরিবর্তন করা যেতে পারে। আমরা যদি জানি যে ভালো লোকেরা রাজনীতিতে আসে, যদি আমরা সৎ রাজনীতিবিদ পাই এবং যখন কেউ এই ধরনের যুক্তি দেয়—তখন আমাদের গ্রহণ করতে খুব অসুবিধা হয়—আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমি মানছি না এটি সম্ভব নয়, যে একদিন হঠাৎ সকালে দেশের সব রাজনৈতিক নেতারা ঘুম থেকে উঠে সিদ্ধান্ত নেবেন— দেখুন, আমরা আমাদের পাঠ শিখেছি এবং আমরা ভালো হয়ে গেছি। আসুন, রাজনীতি করি, আমি জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে চাই। আসুন, আমরা এ বিষয়ে একেবারে পরিষ্কার হই, কিন্তু বাংলাদেশে এরকম হবে না।’’
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মির্জা এম হাসান বলেন, ‘‘যখন আমরা ভালো এবং খারাপ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলি, এখানেই আমি মনে করি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, যখন আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলছি— তখন আপনি জানেন, এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা, যেখানে আপনি যদি কোনোভাবে অসৎ এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন, তবে প্রশ্ন হচ্ছে—রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কী কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা সেই অসৎ বা অযোগ্য ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ করতে বাধ্য করবে যে তা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি কিনা। দুর্ভাগ্যবশত আমরা অগত্যা প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে মনোনিবেশ করিনি।’’
তিনি বলেন, ‘‘আমাদের নির্বাচনি গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে পারিনি। কারণ আমাদের রাজনীতিবিদ, পুরো রাজনৈতিক শ্রেণি এই সত্যটি মেনে নিতে পারে না যে, নির্বাচন এবং নির্বাচনি রাজনীতি একটি অনিশ্চিত খেলা। আপনি জানেন না কে হারবে বা হারবে না। ’’
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য, আইনজীবী শিশির মনির বলেন, ‘‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো বড় জায়গা দখল করে আছে। এটা বাংলাদেশের একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য এবং আমাদের এখন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে, তা কীভাবে বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত? আমি বিশ্বাস করি, এই প্রশ্নের কোনও শর্টকাট সমাধান নেই। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ জানে না।’’
তিনি বলেন, ‘‘এটি দীর্ঘদিনের অনুশীলন এবং পদ্ধতির প্রশ্ন। হঠাৎ করে আমরা একটি জাতির মানসিকতা এবং মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন করতে পারি না। এটি একটি যাত্রা শুরু করেছিল, দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল, এক ধরনের আইনের শাসন আবার চলতে শুরু করেছিল, আবার দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল এবং আমাদের এখতিয়ারে এমন কোনও সাংবিধানিকতা নেই—যা টেকসই এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, হঠাৎ করে ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আমার বিনীত বোঝাপড়ায় এটি সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের মূল স্তরে গিয়ে আমি দেখেছি যে রাজনীতি এবং জীবিকা নির্বাহ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এগুলো মাঝে মাঝে আপনার কাছে অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সত্যিই মরিয়া হয়ে পড়েন— যখন তারা দেখেন যে পদ ধরে রাখা শেষ পর্যন্ত তাকে এক ধরনের আর্থিক নিশ্চয়তা দেয়। এটি আমার বিনীত বোধগম্যতায় সব কারণের মূল কারণ।’’
রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘‘ইউরোপ এবং আমেরিকার ডানপন্থি রাজনীতিতে কিছুটা হলেও অভিবাসীদের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে হবে। কারণ ভারতে এটি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে। সুতরাং, এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মারাত্মকভাবে উদ্বেগজনক হবে এবং ৫ আগস্টের পরে আমরা এখানে এই ধরনের কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং, আমি এতটা আশাবাদী নই যে আমরা ভবিষ্যতে কিছু ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করতে সক্ষম হবো।’’
জাইমা ইসলাম বলেন, ‘‘রাজনীতিবিদরা যখন রাজনীতিবিদ হন, তখন রাজনীতিবিদরা প্রাসঙ্গিক থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে—যদি তারা প্রমাণ করতে পারেন যে অন্য ব্যক্তিটি তার চেয়ে কম নয়। তবে একই সময়ে, আমাদের প্রধান দলগুলোর মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি মিল রয়েছে। আসলে আমি দেখেছি, তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে যদি নেমে যান, তবে দেখবেন আমাদের তৃণমূল স্তরের রাজনীতিবিদদের মধ্যে সহনশীলতার একটি খুব স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি রয়েছে। যেখানে মূলধারায় একটি সহিংস ইতিহাস আছে। আমাদের সর্বদা এমন একটি রাষ্ট্র ছিল, যা খুব দমনমূলক। তারপরে যখন আপনি তৃণমূলে নেমে যান, আপনি দেখতে পাবেন যে লোকেরা একে-অপরকে সহায়তা করছে। সুতরাং, এর অর্থ হচ্ছে—সমাজে এক ধরনের আস্থা রয়েছে, যা ইতোমধ্যে বিদ্যমান আছে এবং আমি মনে করি এখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার তৈরি হওয়া উচিত।’’
ড. রওনক জাহান বলেন, ‘‘আজকাল সম্ভবত শিশুদের পুরস্কৃত করা হয় না, তবে শাস্তি দেওয়া হয়। যাই হোক, আমি মনে করি, এটি কিছু ধরনের রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে সত্য এবং এখানে যদি নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ সর্বদা পুরস্কৃত হয় এবং নির্দিষ্ট ধরনের আচরণের শাস্তি না হয়, তবে অবশ্যই আপনি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বিকাশ করবেন এবং আচরণ চালিয়ে যাবেন। সুতরাং, আমরা নাগরিক বা লোকদের সার্বভৌম হওয়ার কথা বলি, তবে তারা সত্যিই রাজনৈতিক নেতাদের, রাজনৈতিক দলগুলোকে পাঁচ বছরে একবার শাস্তি দিতে পারে। যদি আপনার অবাধ নির্বাচন হয় বা সম্ভবত ১৫ বছর কেটে যেতে পারে এবং আপনি শাস্তিও দিতে পারবেন না। কিন্তু নিরন্তর মনিটরিং এবং কিছু শাস্তি দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সুতরাং আমি মনে করি, যদি আমরা নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ পরিবর্তন করার কথা ভেবে থাকি, তবে আমাদের তা করা দরকার।’’
তিনি বলেন, ‘‘আমাদের নির্বাচন ছাড়াও আরও কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপের কথা ভাবতে হবে, যা আপনি নিতে পারেন বা যা নির্দিষ্ট ধরনের আচরণকে শাস্তি দেবে।’’
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলা খুব কঠিন। বাংলাদেশ বা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে— আন্দোলন, ঘৃণা, বিশ্বাসঘাতকতার বোধ, অভিযোগ এবং ক্ষমতাকে জনগণের সেবা করার জন্য নয়। সুতরাং, এগুলো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য। যখনই আমাদের রাজনীতিতে কোনও খারাপ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এসব প্রথাকে প্রতিরোধ করা খুব কঠিন। এটি কেবল চলতে থাকে এবং চলতে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ভরপুর, মতাদর্শগত অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এবং এটি আমাদের সিভিল এবং সামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে, যা কায়েমি স্বার্থে ভরপুর।’’
তিনি বলেন, ‘‘গত কয়েক দশকে তারা আমাদের দেশের সঙ্গে কী করেছে, মানুষের সঙ্গে তারা আসলে কী করেছে, তারা রীতিমত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খেলেছে। তাদের পক্ষপাতদুষ্ট স্বার্থের কারণে আমাদের বর্তমান অর্থনীতির অবস্থা এবং এই মুহূর্তে শাসনের পুরো পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এই মুহূর্তে এই দেশে কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। আসলে কার ওপর যে নির্ভর করা উচিত, তা নিয়ে সবাই বিভ্রান্ত। তাই আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারি না। আমি আসলে প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে জনগণের ক্ষমতায়নের কোনও বিকল্প দেখছি না এবং এটি দীর্ঘ সময় নেবে, তবে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কারণ মানুষের ক্ষমতায়নের কোনও বিকল্প নেই।’’
সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত শমসের মুবিন চৌধুরী, ঢাকা ট্রিবিউনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাফর সোবহান, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য জুড উইলিয়াম হেনিলো, অক্সফাম বাংলাদেশের অ্যাডভোকেসি ও মিডিয়া প্রধান মো. শরিফুল ইসলামসহ অনেকে।