রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
মহাখালীতে পেট্রোল পাম্পে আগুন, ১০ ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:১২আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৪
উরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালীতে রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় আধা ঘণ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। 

রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটের দিকে আগুন লাগার পর ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। পরে ১০টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস সদর দফতরের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে রওনা হয়। তবে যানজটের কারণে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলো পৌঁছাতে কিছুটা বিলম্ব হয়।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা মো. শাহজাহান সিকদার বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে আমরা আগুন লাগার খবর পাই। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১০ ইউনিট কাজ শুরু করে। প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া আগুন লাগার উৎস ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার পর আশপাশের লোকজন দ্রুত নিরাপদে সরে যান। তবে অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।

এর আগে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল পাম্প ও গ্যাস লাইন সংলগ্ন এলাকায় একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই তদন্তে দেখা গেছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি কিংবা অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। মহাখালীর এ ঘটনার পর আবারও ফিলিং স্টেশনগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

