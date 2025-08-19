X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুর এলাকার ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ভাগ্নে বিল্লাল গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:১২আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:১২
প্রতীকী ছবি

সাতটি ওয়ারেন্ট ও ছয় মামলার এজাহারনামীয় আসামি মোহাম্মদপুর এলাকার ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ভাগ্নে বিল্লালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি)।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) তাকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি জানান, সাতটি ওয়ারেন্ট ও ছয় মামলার এজাহারনামীয় আসামি মোহাম্মদপুর এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাগ্নে বিল্লালকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো বলেও জানান ডিসি তালেবুর রহমান।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশগ্রেফতার
