বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুর-তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে ছিনতাইকারীসহ গ্রেফতার ৫৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৮আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৮
গ্রেফতার কয়েকজন

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয়টি থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকারীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) দিবাগত রাতে ডিএমপির মিডিয়া শাখা উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান। 

ডিএমপি জানায়, সোমবার (১৮ আগস্ট) দিনব্যাপী তেজগাঁও-মোহাম্মদপুরসহ ছয়টি থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ, পেশাদার ছিনতাইকারী, মাদক কারবারি, চোর, সন্ত্রাসীসহ ৫৬ অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আদাবর থানা

দিনব্যাপী অভিযানে ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন— সুমন ওরফে বাকেট সুমন (২৬), রহমান (২৫), মেহেদী হাসান (২৫), নাজমুল (২০), মোস্তাফিজুর রহমান (৩৫), সোহেল রানা (৪০), মনিরুল ইসলাম (৩৫), মনারুল ইসলাম (২৫), জাহাঙ্গীর আলী (৩৫), রাজিব (৩৫), হারুন (৪০), ভোলা মিয়া (৩০), আশরাফুল (৩৫), রবিউল ইসলাম (২৭), আমিরুল (৩৫), কাজল (২৫) ও কাজল (২৩)।

মোহাম্মদপুর থানা

মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন— বিল্লাল ওরফে অগ্নি বিল্লাল (২৮), মারুফ (২২), আরিফ (২৬), সুমন (২৩), সাগর (২৩) ও টুটুল (২৮)।

তেজগাঁও থানা

তেজগাঁও এলাকায় আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন— নাইম (২৩), মুন্না (৩২), রাসেল (২৭), কাশেম (৪৫), আলামিন (৩৪), রেহান (২৩), রাশেদ (৩৪) ও ইদ্রিস (৩৩)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল

এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন— জাহাঙ্গীর (২৩), আসমা (৩৩), নিরব (৩৪), পাখি (২০), ময়ুর (৩২), রাহুল (২২) ও আলামিন (৪৪)।

হাতিরঝিল থানা

এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন— শান্ত ইসলাম (২৮), পারভেজ (২৩), হাবিবুর রহমান (২০), ইউসুফ মিয়া (৪৫), সাইফুল ইসলাম (২৮), আ. আজিজ (৪০), আব্দুল্লাহ (২৫), পলাশ (৩০), শেখ ফরিদ (২৮), জাহিদ (২০) ও হাসান (২৫)।

শেরেবাংলা নগর থানা

অভিযানে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন— মারুফ (১৯), বাবুল হোসেন (৩৪), নাহিদ (২৩), মফিজুল (৩৪), জাহাঙ্গীর (২২), আসিফ (২৬) ও রবিন (২৫)।

গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

বিষয়:
রাজধানীছিনতাইঅপরাধ
