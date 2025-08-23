X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজাবাজারে ভবনের দেয়াল ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৩আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৩
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজার এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের দেয়াল ধসে বাড়ির নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুই পথচারী আহত হয়েছেন।

শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে পশ্চিম রাজাবাজার এলাকার একটি ভবনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। শেরে বাংলা নগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তির নাম আবুল হোসেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন, মিজান ও হাফিজুল। তারা ওই সড়কের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এখন তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ‎

স্থানীয়রা জানায়, শনিবার দুপুরে ভবনে শ্রমিকরা কাজ করছিল। এ সময় হঠাৎ করে বাড়ির দেয়াল ধসে পড়ে। এতে বাড়ির দারোয়ান দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। 

এসআই মেহেদী হাসান জানান, নিরাপত্তাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীনিহতআহত
সম্পর্কিত
মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুবদলের সংঘর্ষে যুবক নিহত, দুই নেতা বহিষ্কার
রাজধানীতে তামাকবিরোধী ‘ইয়ুথ মার্চ’
গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ২০ জন আহত
সর্বশেষ খবর
জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
সাক্ষাৎকারে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামজুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের
প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media