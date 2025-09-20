X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
আবারও মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৫আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৫
মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্প (ছবি: সংগৃহীত)

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ধরতে আবারও অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর। 

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ অভিযান শুরু করা হয়। এখন পর্যন্ত ক্যাম্পের কয়েকজন মাদককারবারি ও সন্ত্রাসীকে আটক করার সংবাদ পাওয়া গেছে। 

অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কাজী রফিক। তিনি বলেন, আমাদের নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীসহ যৌথ অভিযানে বিকালে জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযান শেষে বিস্তারিত জানানো হবে। 

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ক্যাম্পে মাদককারবারি ও শীর্ষ সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেল এবং চুয়া সেলিমের অবস্থান রয়েছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চলছে। 

এর আগে গত মাসের ২৬ আগস্ট দুপুরে সেনাবাহিনীর এক গোয়েন্দা কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। সেদিন দুপুরে ক্যাম্পে শীর্ষ সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলের উপস্থিতির খবরে গোয়েন্দা কর্মীরা তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালালে সোহেল ও তার সহযোগীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় সেনাবাহিনীর এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও তাদের একজন সোর্স গুরুতর আহত হন।

