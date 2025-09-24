রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার অর্ধশতাধিক

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রাজধানী জুড়ে ঝটিকা মিছিল করেছেন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার পর এই মিছিলগুলো অনুষ্ঠিত হয়।
এরই মধ্যে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। অন্তত অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযানকালে ককটেলও উদ্ধার করা হয়েছে।
জানা যায়, বুধবার দুপুর ২টার দিকে রাজধানীর পান্থপথে মিছিল শুরু করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। মিনিট কয়েক স্থায়িত্ব হয় এই মিছিলটির। পরে পুলিশ এসে পাণি ভবন এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ককটেল জব্দ করে। এছাড়াও ফার্মগেট, সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, হাতিরঝিল ও গুলিস্থান এলাকায় মিছিল হওয়ার ভিডিও আওয়ামী লীগের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আপলোড করা হয়েছে।
ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীর ফার্মগেট, পানি ভবনসহ তেজগাঁও এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের লোকজন ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ডিএমপির বিভিন্ন টিম এসব এলাকায় তৎপর রয়েছে।
তিনি বলেন, রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টার সময় ককটেলসহ অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতার করা হয়েছে।
অন্যদিকে, অভিযানে এক স্থান থেকে ২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম।
ডিএমপির দেওয়া তথ্যানুযায়ী, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সাঁড়াশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেফতারের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।