বাড্ডায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে হাসপাতালে ব্যবসায়ী

রাজধানীর বাড্ডা থানাধীন উত্তর বাড্ডা এলাকায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে মো. টিপু (৩৮) নামের এক ব্যবসায়ী অচেতন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উত্তর বাড্ডায় নিজ বোনের বাসা থেকে ১ লাখ টাকা নিয়ে নিজ বাসায় ফেরার পথে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে তার স্ত্রী আঁখি বেগম তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন।
ভিকটিমের স্ত্রী মোছা. আঁখি বেগম জানান, তারা নারায়ণগঞ্জে বসবাস করেন। টিপুর বাড়ি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টেপু পাড়ায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, অচেতন অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।