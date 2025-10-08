সিদ্ধেশ্বরী ও কাকরাইল ফাঁড়ি ভবনের উদ্বোধন করলেন ডিএমপি কমিশনার

সিদ্ধেশ্বরী এবং কাকরাইল পুলিশ ফাঁড়ি ভবনের উদ্বোধন করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর পুরাতন রমনা থানা কমপ্লেক্সে এই দুটি নতুন পুলিশ ফাঁড়ি ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি।
উদ্বোধনের পর ডিএমপি কমিশনার ফাঁড়ি ভবনের ব্যারাক পরিদর্শন করেন। বলেন, এই নতুন দুটি পুলিশ ফাঁড়ি ভবন জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) মো. সরওয়ার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মো. মাসুদ করিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স ও প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিললুর রহমানসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।