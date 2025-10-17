X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন দফা দাবিতে জুলাই সনদ সই মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫১আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৮
সংসদ ভবনের গেটের সামনে জুলাই যোদ্ধারা (ছবি: রাকিবুল ইসলাম)

জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি ও নিজেদের দায়মুক্তিসহ তিন দফা দাবিতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ সইয়ের মঞ্চে অবস্থান নিয়েছেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার পর তারা সংসদ ভবনের ফটক টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েন বলে জানা গেছে।

জুলাই যোদ্ধাদের তিনটি দাবি হলো—জুলাই সনদ সংশোধন, সনদকে স্থায়ীভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা এবং জুলাই যোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেওয়া।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন একজন জুলাই যোদ্ধা (ছবি: রাকিবুল ইসলাম)

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। তারা মঞ্চে অতিথিদের চেয়ারে বসে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন জুলাই যোদ্ধারা (ছবি: রাকিবুল ইসলাম)

আমরা জুলাই যোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য সচিব মাজহারুল ইসলাম আপন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, গতকাল রাত থেকেই আমরা সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে বিক্ষোভ করেছি। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আজ আমাদের সদস্যরা জুলাই মঞ্চের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। 

দাবি না পূরণ হলে তারা সেখান থেকে সরবেন না বলে জানান তিনি। 

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীবিক্ষোভজাতীয় সংসদজুলাই সনদ
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না এনসিপি
আজ জুলাই সনদ সই, শেষ মুহূর্তেও দ্বিধা বিভক্ত দলগুলো
জামায়াতের আমির ও এনসিপির আহ্বায়ককে আমন্ত্রণত্র দিয়েছে কমিশন
সর্বশেষ খবর
হানান আল-শাইখের লেকচার 'লজ্জা'
হানান আল-শাইখের লেকচার 'লজ্জা'
‘কিছু রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে সই করলেই জাতীয় ঐক্য হয়ে যায় না’
‘কিছু রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে সই করলেই জাতীয় ঐক্য হয়ে যায় না’
তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওবন্দ সফরে কী ঘটেছিল
তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওবন্দ সফরে কী ঘটেছিল
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত প্রবেশ ও পুকুরে নামা নিষেধ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত প্রবেশ ও পুকুরে নামা নিষেধ
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media