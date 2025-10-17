X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরিয়ে দিলো পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৮আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৪
ধাওয়া দিয়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে ‘জুলাই সনদ’ সই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ‘জুলাই যোদ্ধা’ নামে সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় পৌনে একঘণ্টা সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা পৌনে ২টার দিকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে থেকে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরে পুলিশ সদস্যরা জুলাই যোদ্ধাদের সড়কের দুপাশে—খামারবাড়ি, ফার্মগেট ও ধানমন্ডি-৩২ নম্বরের দিকে সরিয়ে দেন।

এ সময় উত্তেজিত ‘জুলাই যোদ্ধা’রা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশের পাশাপাশি ‘জুলাই যোদ্ধা’ ও কয়েকজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এর আগে সকাল ১০টার দিকে সংসদ ভবনের বাউন্ডারি পেরিয়ে কয়েকশ ‘জুলাই যোদ্ধা’ মূল অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে অতিথিদের নির্ধারিত আসনে বসে পড়ে। পুলিশ সদস্যরা তাদের সরিয়ে দিতে গেলে প্রথমে কথা-কাটাকাটি এবং পরে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।

পরে বেলা পৌনে ১টার দিকে তারা সংসদ ভবনের ২ ও ৩ নম্বর গেট খুলে বাইরে অবস্থানরত আরও লোকজনকে ভেতরে নিয়ে আসে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে গেলে সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংঘর্ষের সময় তারা মূল মঞ্চের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে এবং কিছু স্থানে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। পাশাপাশি পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প ও তাঁবুতেও আগুন দেয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

ঘটনাস্থলে পরে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‌্যাব ও বিজিবির সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ‘জুলাই যোদ্ধা’দের একাংশকে খামারবাড়ি ও ফার্মগেটের দিকে এবং অপর অংশকে আসাদগেট, ধানমন্ডি ২৭ ও ৩২ নম্বরের দিকে ধাওয়া করে সরিয়ে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

জুমার নামাজের পর থেকে বিকাল পর্যন্ত মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে। বিকাল ৩টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ সময় এখনও আসাদগেট ও ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার রয়েছে।

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার তালিবুর রহমান জানান, ‘জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংসদ ভবন ও আশপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন ছিল। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশ
সম্পর্কিত
সংসদ ভবনের সামনে পুলিশ-‘জুলাই যোদ্ধা’ সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া
তিন দফা দাবিতে জুলাই সনদ সই মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’
সাড়ে ১৭ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
সর্বশেষ খবর
নিজ কক্ষ থেকে এনজিও কর্মীর মরদেহ উদ্ধার
নিজ কক্ষ থেকে এনজিও কর্মীর মরদেহ উদ্ধার
খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ২ জন
খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ২ জন
রাকসুতে ছাত্রদলের একমাত্র জয়ী প্রার্থী জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নার্গিস
রাকসুতে ছাত্রদলের একমাত্র জয়ী প্রার্থী জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নার্গিস
শিষ্টাচারের নামে কাঁটাচামচ দিয়ে সমুচা খাওয়া নিয়ে নেটিজেনদের রসিকতা
শিষ্টাচারের নামে কাঁটাচামচ দিয়ে সমুচা খাওয়া নিয়ে নেটিজেনদের রসিকতা
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media