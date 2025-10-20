মিরপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ফ্ল্যাটে ১০০ ভরি স্বর্ণ ও ৩২ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ

রাজধানীর মিরপুর মাজার রোডে দিনে-দুপুরে একটি ফ্লাট বাসায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ১০০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৩২ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে মাজার রোডের ১ নম্বর কলোনির পার্টস ব্যবসায়ী মোহাম্মদ উল্লাহর ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে।
দারুস সালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিব উল হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ভুক্তভোগীর বাসা থেকে প্রায় ১০০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৩২ লাখ টাকা লুট হয়েছে বলে অভিযোগ পেয়েছি। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি, তিনজন ব্যক্তি বাসায় ঢুকে গৃহিনীকে জিম্মি করে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্তে কাজ চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।
ফ্ল্যাটের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বেলা ১১টার দিকে মাস্ক পরা এক যুবক দরজার কলিংবেল বাজান। ব্যবসায়ী মোহাম্মদ উল্লাহর স্ত্রী দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুজন সহযোগী ভেতরে প্রবেশ করে। তারা অস্ত্র প্রদর্শন করে গৃহকর্ত্রীকে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে।
পরে আলমারি ভেঙে প্রায় ১০০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ব্যবসার জন্য আলমারিতে রাখা ৩২ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় গৃহকর্ত্রীকে মারধরও করা হয়।
গৃহকর্মীর অভিযোগ, ডাকাতদের সঙ্গে এলাকার এক ইন্টারনেট কোম্পানির কর্মচারিও জড়িত থাকতে পারে।
ব্যবসায়ী মোহাম্মদ উল্লাহ অভিযোগ করে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, সকালে আমি বাসা থেকে বের হওয়ার ১৫ মিনিট পরই এ ঘটনা ঘটে। তখন আমার স্ত্রী বাসায় একা ছিলেন।
ফুটেজে আরও দেখা যায়, সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে বাসায় প্রবেশ করে তিনজন ব্যক্তি মাস্ক পরে বাসায় ঢুকেন। পরে তারা স্বর্ণলঙ্কার ও টাকা নিয়ে ১১টা ১০ মিনিটে ব্যাগ হাতে বাসা থেকে বের হয়ে যায়।
ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
ওসি রকিব উল হোসেন জানান, অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। দ্রুতই এ ঘটনার রহস্য উদঘাটন হবে।