ঠিকাদারের তালিকা যাচাই-বাছাই করবে ডিএসসিসি

দরপত্র আহ্বানের জন্য ঠিকাদার, সরবরাহকারীদের তালিকা থেকে আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। এ লক্ষে ইতোমধ্যে ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে সংস্থাটি।
শুক্রবার (২১ অক্টোবর) ডিএসসিসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে ডিএসসিসি সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এ বিষয়ে একটি দফতর আদেশ জারি করে কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন।
ডিএসসিসি সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, গঠিত কমিটি দরপত্র আহ্বানের জন্য ঠিকাদার, সরবরাহকারীদের তালিকা থেকে আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করবে।
আরও জানা গেছে, গঠিত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ডিএসসিসির প্রধান প্রকৌশলী এবং সদস্য সচিব করা হয়েছে পরিকল্পনা ও নকশা বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—ডিএসসিসির অঞ্চল ১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী ইস্রাফিল হোসেন আকন্দ।