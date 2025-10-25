৮ম ড্যাফোডিল ক্যাপ্টেন’স কাপ গলফ্ র্টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত

ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা গলফ্ ক্লাবে ৮ম ড্যাফোডিল ক্যাপ্টেন’স কাপ গলফ্ র্টুনামেন্ট-২০২৫’ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর ২০২৫) অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান ও কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন তিনি।
পুরস্কার বিতরণ শেষে প্রধান অতিথি উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য সংশ্লষ্টি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
এই টুর্নামেন্টে দেশি-বিদেশি খেলোয়ারসহ মোট ৬৬২ জন গলফার অংশগ্রহণ করেন। টুর্নামেন্টে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উইনার, কর্নেল মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম রানার্স আপ এবং মিসেস জনি সুক ইউন নারী বিভাগে উইনার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।
অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর র্ঊধ্বতন কর্মকর্তা, কুর্মিটোলা গলফ্ ক্লাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, খেলোয়াড় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।