মোহাম্মদপুরে একটি ভবনে আগুন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মোহাম্মদীয়া হাউজিং এলাকায় একটি ভবনে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ৯টা ৪ মিনিটে ওই ভবনে আগুন আগে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় ৯টা ৪৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস সদর দফতরের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান।
তিনি বলেন, রাত ৯টা ৪ মিনিটে তারা আগুন লাগার সংবাদ পান। পরে ৯টা ১৫ মিনিটে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের চেষ্টায় ৯টা ৪৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
রাত পৌনে ১০টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে সেখানে কোনও আগুন নেই। তবে অনেক ধোঁয়া আছে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বলা যাচ্ছে না। সেখানে আমাদের সদস্যরা কাজ করছে।