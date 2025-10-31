মোহাম্মদপুরে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে কব্জি কাটা গ্রুপের প্রধানের ভাই আটক 

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের চাঁদাবাজি করতে গিয়ে কিশোর গ্যাং কব্জি কাটা গ্রুপের প্রধান আনোয়ারের ভাই দেলোয়ারকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকালে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় হাজী জয়নাল আবেদীন কাঁচা বাজারে চাঁদাবাজি করতে গেলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে। পরে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আহমেদ বলেন, ঢাকা উদ্যান থেকে কব্জি কাটা গ্রুপের প্রধান আনোয়ারের ভাই দেলোয়ারকে স্থানীয়দের সহায়তায় গ্রেফতার করা হয়েছে। চাঁদাবাজির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিকালে দেলোয়ারসহ ৪-৫ জন দেশীয় অস্ত্র হাতে ঢাকা উদ্যানে হাজী জয়নাল আবেদীন বাজারে আসে। এসময় তারা চাঁদা দাবি করলে স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া দিয়ে দেলোয়ারকে আটক করে।