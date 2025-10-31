ডেমরায় ঋণের চাপে এক নারীর আত্মহত্যার অভিযোগ

রাজধানীর ডেমরার পূর্ব বক্সনগর এলাকায় আজিমুন্নেসা (৫০) নামে এক নারী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে তার নিজ বাসায় এ ঘটনাটি ঘটে।
পরিবারের দাবি, অতিরিক্ত ঋণের চাপ ও কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন আজিমুন্নেসা। হতাশাগ্রস্ত হয়েই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।
নিহতের মেয়ে আখি জানান, সংসারের বিভিন্ন কাজের জন্য তার মা স্থানীয় বেশ কয়েকটি এনজিও সংস্থা থেকে ঋণ নেন। কিন্তু নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তিনি মানসিকভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়েন। শুক্রবার সকালে তৃতীয় তলার ভাড়া বাসার নিজ কক্ষে দরজা খোলা অবস্থায় ফ্যানের সঙ্গে রশি দিয়ে ঝুলে থাকতে দেখেন স্বজনরা।
পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। দুপুরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।