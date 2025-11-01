জাতীয় ছাত্রশক্তি’র কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ, সম্পাদক বাকের মজুমদার

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) থেকে রূপান্তর হওয়া জাতীয় ছাত্রশক্তি’র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হয়েছেন জাহিদ আহসান। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আবু বাকের মজুমদার।
উত্তরাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তৌহিদ মো. সিয়াম এবং দক্ষিণাঞ্চলের দায়িত্ব পেয়েছেন মহির আলম।
ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হয়েছেন তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার। তারা বাগছাসের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। এই কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে মো. সাইফুল্লাহকে। তাঁদেরও সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার কথা বলা হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়কদের একটি অংশের উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)। তবে ৮ মাসের মাথায় গত ২৩ অক্টোবর এই সংগঠন নাম পরিবর্তন করে জাতীয় ছাত্রশক্তি করা হয়। এটি এখন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)'র সহযোগী ছাত্র সংগঠন।