দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান: পলিথিন-শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা

নিষিদ্ধ পলিথিন, শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নওগাঁ ও নীলফামারী জেলায় পলিথিন ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এ সময় নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের দায়ে ২ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ১৬ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।
একই দিনে রাজধানীর কাওরানবাজার এলাকায় পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় এবং সাধারণ জনগণকে পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি বাজার ও সুপারশপে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।
ঢাকা মহানগরের কাকরাইল এলাকায় যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনের কারণে মোবাইল কোর্টে পাঁচটি মামলার মাধ্যমে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে জামালপুর, মানিকগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ও পিরোজপুরে চারটি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে ১৩টি মামলার মাধ্যমে মোট ১৫ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ড্রাইভারদের সতর্ক করা হয়।
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ অনুসারে ঢাকার বসিলা এলাকায় নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে বায়ুদূষণ করায় দুই মামলায় ১৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সতর্ক করা হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তরের এসব অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।