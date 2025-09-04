X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান: পলিথিন-শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০
বসিলা এলাকায় নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে বায়ুদূষণ করায় দুই মামলায় ১৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়

নিষিদ্ধ পলিথিন, শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নওগাঁ ও নীলফামারী জেলায় পলিথিন ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এ সময় নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের দায়ে ২ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ১৬ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

একই দিনে রাজধানীর কাওরানবাজার এলাকায় পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় এবং সাধারণ জনগণকে পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি বাজার ও সুপারশপে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ঢাকা মহানগরের কাকরাইল এলাকায় যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনের কারণে মোবাইল কোর্টে পাঁচটি মামলার মাধ্যমে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে জামালপুর, মানিকগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ও পিরোজপুরে চারটি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে ১৩টি মামলার মাধ্যমে মোট ১৫ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ড্রাইভারদের সতর্ক করা হয়।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ অনুসারে ঢাকার বসিলা এলাকায় নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে বায়ুদূষণ করায় দুই মামলায় ১৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সতর্ক করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের এসব অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

/এসএনএস/এমএইচআর/
বিষয়:
প্লাস্টিক দূষণপরিবেশ দূষণ
সম্পর্কিত
শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে অভিযান: ৪৪৪০ কেজি পলিথিন জব্দ
কক্সবাজারে কোনও হোটেল পরিবেশ দূষণ করলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত: নৌপরিবহন উপদেষ্টা
কালোধোঁয়া ও নির্মাণ সামগ্রীর দূষণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একযোগে অভিযান
সর্বশেষ খবর
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media